Военно-патриотическая акция "Дорога памяти" прошла в шести городах КНДР

ПХЕНЬЯН, 6 декабря. /ТАСС/. Церемонии сбора частиц земли в рамках всероссийской военно-патриотической акции "Дорога памяти" прошли в шести городах КНДР. Об этом сообщило в пятницу посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

"Вчера дипломаты российского посольства провели церемонию сбора частиц земли на советском воинском кладбище в Пхеньяне, - отмечается в сообщении. - Накануне такие же мероприятия состоялись в местах захоронений наших солдат в Вонсане, Чхонджине, Раджине, Хамхыне и Ыйджу".

Как сообщает дипмиссия, все емкости с землей, собранной на местах советских воинских захоронений в КНДР, будут доставлены в Россию, где их поместят в гильзы от артиллерийских снарядов и установят с почестями на территории главного храма Вооруженных сил РФ. По информации посольства, в настоящее время на территории КНДР находятся 11 братских и 345 отдельных могил, в которых погребены 1375 советских военнослужащих. В боях за освобождение Кореи в 1945 году погибли и умерли от ран более 4,7 тыс. советских военнослужащих.

Международная акция "Дороги памяти" проводится в честь 75-летия Победы и завершится 9 мая 2020 года, когда в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Подмосковье будет открыт главный храм Вооруженных сил РФ. К его подножию в рамках акции будут доставлены около 15 тыс. кисетов с частицами земли с захоронений советских воинов со всего мира, а также капсулы с водой с мест гибели советских военных кораблей.