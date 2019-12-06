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МВД предлагает награждать госнаградами территориальные органы ведомства

Речь идет об ордене Александра Невского и ордене Почета

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. МВД России предлагает награждать орденами Александра Невского и Почета территориальные органы ведомства за особые отличия в защите жизни и здоровья населения. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указа о госнаградах, опубликованном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект указа предусматривает возможность награждения орденом Александра Невского и орденом Почета территориальных органов МВД России за подвиги и отличия в защите жизни, здоровья, прав и свобод россиян, иностранных граждан или лиц без гражданства, за обеспечение безопасности и другое. На награду могут также претендовать федеральные государственные образовательные организации, находящиеся в ведении МВД России, и их филиалы, а также медицинские (в том числе санаторно-курортных) организации системы МВД.

В настоящее время ордена Александра Невского и ордена Почета удостаиваются объединения Вооруженных сил и нацгвардии, соединения, воинские части и корабли ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и в контртеррористических операциях и так далее.

Орден Александра Невского был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР 29 июля 1942 года. Он предназначался для командиров дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов "умелым командованием обеспечивших успешные действия своих частей". После распада Советского Союза орден был сохранен в наградной системе РФ. Орден "Знак Почета" был учрежден постановлением ЦИК СССР 25 ноября 1935 года для награждения граждан и коллективов трудящихся за особые достижения и высокие производственные показатели. Указом президента РФ от 2 марта 1994 года учреждена государственная награда РФ - орден Почета.

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