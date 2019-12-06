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Незарегистрированный в РФ препарат "Мидазолам" в детской форме поступил на завод

Помощник директора Московского эндокринного завода сообщила, что ввезли 380 упаковок лекарства для лечения эпилепсии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Порядка 380 упаковок не зарегистрированного в России препарата "Мидазолам" в специальной детской форме ввезено в РФ. Таким образом план по первой поставке незарегистрированных лекарств выполнен более чем на 95%, сообщила ТАСС в пятницу помощник директора Московского эндокринного завода (МЭЗ) Ирина Дорофеева.

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В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку 11 тыс. 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ. Решение было принято после резонансных случаев, когда правоохранительные органы предъявляли претензии к россиянам после покупки таких препаратов через интернет.

"В полном объеме - 380 упаковок, согласно распоряжению правительства завезено. Рассчитано на 12 регионов в соответствии с потребностью, которую Минздрав собрал. С учетом ввоза "Мидазолама" это будет уже больше, чем 95% [от плана]", - сказала Дорофеева.

Она пояснила, что это удобная форма препарата для детей - в виде капель вместо инъекций. "У нас он выпускается на предприятии, но он выпускается в инъекционной форме. Он относится к перечню психотропных веществ, применяется для лечения эпилептического синдрома в том числе", - добавила помощник директора.

Кроме того, по словам Дорофеевой, для окончательного закрытия плана по ввозу незарегистрированных препаратов в РФ, осталось поставить только 170 упаковок "Фенобарбитала". "Пока дать точную дату [ввоза] не можем, но [планируется] до конца года", - сказала она.

Потребность в препаратах

Представители общественных организаций заявляли о том, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, оценивают число нуждающихся профильные национальные медицинские исследовательские центры.

Ранее МЭЗ в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум").

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, вторая часть адресована родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.

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