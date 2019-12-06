В Кремле не обсуждалась идея выравнивания зарплат учителей по всей стране

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Идея выравнивания зарплат учителей по всей стране содержит в себе риски, в Кремле этот вопрос не обсуждался. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты "Известия", которая сообщила, что в Совете Федерации обсуждается идея установления единой отраслевой системы оплаты труда в образовании.

"В администрации президента это никак не обсуждалось", - сказал Песков, предложив журналистам узнавать детали этого предложения в Совете Федерации и в "Известиях", которые опубликовали соответствующую информацию. На вопрос, видят ли в Кремле риски в случае такого выравнивания зарплат, Песков подчеркнул: "Безусловно, видят".

О том, что в Совфеде обсуждается вопрос выравнивания зарплат учителей, газете "Известия" сообщил зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Он обратил внимание на дифференциацию в вознаграждении воспитателей и учителей в разных регионах. По словам Смирнова, сенаторы будут просить правительство проработать вопрос об устранении этой проблемы, чтобы "создать понятную для общества единую в своих принципах систему оплаты труда [учителей и воспитателей] для всей страны".