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На Урале создадут образовательную программу для эвакуированных из Ирака детей

Для этого они пройдут специальные тесты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Трое российских детей, возвращенных из Ирака в Свердловскую область после освобождения из лагерей по идеологической и военной подготовке, пройдут тесты для составления для них индивидуальной образовательной программы. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

"Мы работаем с ними. Проблема в том, что, особенно у старших, кому учиться надо, есть небольшие проблемы с языком. Решаем вопрос по прохождению специальных социально-психологических и социально-педагогических тестов, чтобы определить образовательный маршрут для ребят, - сказал он. - В остальном - все нормально, со здоровьем у них проблем нет".

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После возникновения и усиления террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на Ближний Восток стали прибывать граждане других государств, среди которых были и россияне. Они привозили в Сирию и Ирак жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

В конце ноября в Свердловскую область прибыли трое детей, эвакуированных из мест лишения свободы в Ираке. В четверг в ходе общения с тележурналистами премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на необходимость психологической реабилитации детей, прибывших из стран, где действует ИГ, во избежание их возможной радикализации.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена, и в Багдаде их почти не осталось.

Теги
ИракРоссияСвердловская область
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