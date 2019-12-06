В Кремле видят резонанс вокруг московских протестов, но не склонны его преувеличивать

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Кремль не закрывает глаза на общественный резонанс вокруг судебных дел, связанных с московскими протестами, но не склонен преувеличивать его. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, осужденному на три года условно за призывы к экстремизму.

"Мы видели разные дискуссии на этот счет, разные личные точки зрения, которые высказывались главным образом в интернете, мы не сторонники на что-то закрывать глава, но и не склонны к тому, чтобы что-то преувеличивать", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что традиционно не может комментировать судебные решения.

"Есть общественный резонанс. Мы не закрываем глаза ни на что, мы очень внимательно все отслеживаем, но мы не склонны преувеличивать степень ажиотажности этой реакции [в обществе]", - отметил представитель Кремля.

Песков утвердительно ответил на вопрос, докладывалось ли президенту РФ Владимиру Путину о деле Жукова. При этом пресс-секретарь отметил, что по следам несогласованных с властями протестов в Москве в этом году было сразу несколько уголовных процессов. "Конечно, президент не имеет возможности вникать в детали каждого из этих дел", - сказал представитель Кремля.

Егор Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму. Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные в YouTube. 6 декабря суд признал Жукова виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, а также к запрету на администрирование сайтов в интернете в течение двух лет.

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