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Сванидзе назвал приговор Егору Жукову оправдательным

Другой член СПЧ Генри Резник назвал решение суда "победой гражданского общества"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе назвал приговор, вынесенный в пятницу блогеру и студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, оправдательным. Об этом сообщается на сайте Совета.

"Я оцениваю приговор Жукову в контексте известной практики нашей судебной системы как оправдательный. Оправдательные приговоры у нас практически не выносят, поэтому то, что Жукова оставили на свободе, можно считать оправданием и победой. Я думаю, что это результат и нашего участия, и резонанса в обществе, прежде всего в молодежной среде", - приводятся слова Сванидзе.

Член СПЧ Генри Резник, чье мнение также опубликовано на сайте Совета, назвал решение суда "победой гражданского общества". "Оценка этого приговора - позитивная с сильной-сильной нотой печали. Это замена оправдательного приговора, что у нас является очень распространенным, но в данном случае условно - это безусловная победа гражданского общества и той волны возмущения, которая поднялась в разных его секторах", - отметил Резник.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные в YouTube. Егора Жукова приговорили к трем годам условно.

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