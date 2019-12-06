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"Яндекс" получил права на съемки сериалов и фильмов по сценариям Би-би-си

В рамках этого соглашения "Кинопоиск" сможет эксклюзивно показывать фильмы и сериалы студии
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" подписал долгосрочное соглашение с BBC Studios, в рамках которого российская компания получит права на производство контента на основе сценарных форматов Би-би-си, а сервис "Кинопоиск" - права на эксклюзивный показ фильмов и сериалов студии. Об этом сообщает пресс-служба "Кинопоиска".

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Согласно сделке, на сервисе "Кинопоиск HD" по подписке будут доступны новые фильмы и сериалы, а также другие популярные проекты британской компании. Также "Яндекс" получит права на более чем 150 эпизодов популярных детских передач и мультфильмов BBC Studios. Кроме того, в соглашение включена договоренность о производстве российской компанией контента на основе сценариев BBC Studios.

"С заключением нового долгосрочного соглашения с BBC Studios мы ожидаем, что скоро сможем порадовать зрителей новыми премьерами мирового масштаба. В рамках этого партнёрства мы также рассматриваем возможность создания контента по сценарным форматам BBC Studios", - цитирует пресс-служба контент-директора "Кинопоиск HD" Ольгу Филипук.

"Соглашение позволит нам не только удовлетворить спрос российских зрителей на зарубежные премьеры, что является частью нашей стратегии, но и познакомить новую аудиторию с лучшими образцами британской креативности и сторителлинга", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салима Мукаддама.

В частности, эксклюзивно в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" по подписке будет доступен новый сезон сериала "Доктор Кто". Он появится в доступе 2 января, на следующий день после премьеры на BBC. Подписчики получат доступ ко всем 12 сезонам сериала.

"Доктор Кто" - культовый научно-фантастический телесериал британской вещательной корпорации BBC об инопланетном путешественнике, известном как Доктор. Вместе со своими спутниками он путешествует во времени и пространстве как для спасения целых цивилизаций или отдельных людей, так и для собственного удовольствия. "Доктор Кто" внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал.

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