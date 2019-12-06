Вильфанд заявил, что Россия "раскраснелась" от зимнего тепла

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Азиатская часть России "раскраснелась от зимней жары", температура выше нормы на 14 градусов продержится там 10 дней, сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Красный цвет (обозначающий температурную аномалию - прим. ТАСС) на огромной площади и Западной Сибири, и Средней Сибири, и на востоке европейской территории страны. Можно сказать, что азиатская часть страны раскраснелась от зимней жары", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, такая ситуация на данной территории сохранится примерно на 10 дней. Он отметил, что это достаточно редкое явление, когда на протяжении такого продолжительного времени наблюдается температура выше нормы на 14 градусов.

Температура за 11 месяцев 2019 года стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений в России, потому 2019 год имеет высокие шансы стать самым теплым, добавил Вильфанд.

"За первые 11 месяцев средняя температура по стране оказалась самой высокой за всю историю наблюдений: с января по ноябрь включительно. Учитывая тот факт, что в декабре, по прогнозу Росгидромета, температура ожидается на огромной территории нашей страны, порядка 40%, существенно выше нормы, можно спрогнозировать с большой вероятностью, что для России этот год станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений", - сообщил он на пресс-конференции.

Вильфанд отметил, что в Москве ситуация аналогичная, - текущий год может стать самым теплым за период метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года.