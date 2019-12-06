Глава Рособрнадзора не исключил возможной отмены аккредитации вузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов при обсуждении новой модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и науки допустил возможность отмены процедуры аккредитации университетов и внедрения вместо нее оценки качества подготовки обучающихся.

"Что предлагается для обсуждения - уйти от выездных документарных проверок качества образования. Возможно, как идея, я очень аккуратно говорю - совершенствование той процедуры, которая называется аккредитация. Возможно, ее отмена, подчеркиваю, возможно. И введение взамен аккредитации как раз оценки качества подготовки обучающихся", - сказал он в пятницу на всероссийском совещании с ректорами вузов в Санкт-Петербурге.

По словам Кравцова, сейчас проверяют программы на соответствие стандартам, но "проверять бумагу" не настолько эффективно, чтобы оценить качество подготовки обучающихся в том или ином вузе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, срок действующей модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования истекает в 2020 году, в 2021 должна быть принята новая. Сейчас она обсуждается в профильных ведомствах и в профессиональном сообществе.