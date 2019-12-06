Ивлеева и Батрутдинов стали самыми цитируемыми в СМИ по итогам интервью с Медведевым

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ведущие Анастасия Ивлеева (телеканал "Пятница!") и Тимур Батрутдинов ("ТНТ") стали самыми цитируемыми в российских СМИ и социальных сетях по итогам беседы премьер-министра России Дмитрия Медведева с представителями российских телеканалов, состоявшейся в прямом эфире 5 декабря. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в компании "Медиалогия".

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Премьер-министр в беседе с представителями российских телеканалов в прямом эфире подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы. В конце года глава правительства традиционно в формате телеинтервью отвечает на вопросы ведущих четырех-пяти каналов. В этом году задать вопросы смогли 20 телеканалов, в том числе детской аудитории.

"Компания "Медиалогия" составила рейтинг 20 спикеров за 5-6 декабря (к 11:00) 2019 года. Первое место - Анастасия Ивлеева, второе место - Тимур Батрутдинов", - сообщили в компании.

Анастасия Ивлеева задала премьер-министру вопрос о том, не закроют ли в России видеосервис YouTube, а Тимур Батрутдинов спрашивал о конкурентной борьбе телевидения и интернета.

В топ-5 самых цитируемых в СМИ ведущих также вошли Анна Тадыщенко ("Карусель"), Александра Суворова ("Россия-24"), Виталий Воронин ("Пятый канал"). В социальных медиа на третьем тесте также оказалась Анна Тадыщенко, а на четвертом и пятом - Юлия Михалкова ( "СТС", "Домашний") и Яна Мирой ("Культура") соответственно.

В "Медиалогии" уточнили, что в рейтингах учитывалась упоминаемость спикеров телеканалов, участвующих в пресс-конференции "Разговор с Дмитрием Медведевым". Рейтинг по упоминаемости в российских СМИ построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания. Для построения рейтинга по упоминаемости в социальных медиа учитывались сообщения в Twitter, "Вконтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах.