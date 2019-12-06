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Более 5 тыс. комментариев поступило к законопроекту о профилактике бытового насилия

Рабочая группа продолжает мониторинг предложений по законопроекту, поступивших на портал Совета Федерации

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. комментариев к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия поступило после его публикации на официальном сайте Совета Федерации. Об этом сообщила вице-спикер верхней палаты парламента, руководитель рабочей группы по разработке законопроекта Галина Карелова.

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"По состоянию на 6 декабря 2019 года, поступило более 5 тыс. комментариев", - сказала Карелова, слова которой приводятся на сайте Совфеда.

По ее словам, рабочая группа продолжает мониторинг предложений по законопроекту, поступивших на портал Совета Федерации.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации на прошлой неделе. Как заявила ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, проект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а также представителями патриархии и других традиционных конфессий. По ее словам, в течение двух недель будут собраны предложения и идеи заинтересованных лиц. Матвиенко также заверила, что конструктивные предложения будут учтены в итоговом варианте законопроекта.

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