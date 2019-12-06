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На курорте Архыз детей будут обучать катанию на лыжах и сноуборде в рамках соцпроекта

Участниками образовательного проекта "Лыжи зовут!" становятся учащиеся средних общеобразовательных школ в возрасте от 10 до 16 лет

ЧЕРКЕССК, 6 декабря. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) и Союз горнолыжной индустрии планируют совместно реализовывать социальный проект "Лыжи зовут!". В рамках проекта зимой на курорт "Архыз" приедут школьники из Подмосковья в возрасте 10-16 лет, их будут бесплатно обучать катанию на лыжах и сноуборде, рассказали в пятницу в пресс-службе КСК.

"К реализации социального проекта "Курортов Северного Кавказа" "Лыжи зовут!" присоединился Союз горнолыжной индустрии. Руководители горнолыжных курортов страны также проявили интерес к обучению школьников катанию на лыжах и сноуборде. <…> Первые две группы учеников уже сформированы. Этой зимой на "Архыз" приедут ребята из Подмосковья, в каждой группе - до 7 человек",- говорится в сообщении пресс-службы.

Проект носит социальный характер. Он предполагает бесплатное обучение детей катанию на сноуборде и лыжах. Согласно правилам реализации проекта, курорт, который принимает школьников, должен предоставить для уроков ски-пассы. Союз горнолыжной индустрии предоставит оборудование и профессиональных инструкторов, отправляющая сторона должна обеспечить трансфер и проживание детей.

Генеральный директор КСК Хасан Тимижев отметил, что социальный проект "Лыжи зовут!" реализуется на протяжении пяти лет. "Мы приобщаем детей к горнолыжному спорту уже пять лет, ежегодно компания увеличивает число детей, участвующих в проекте. За предыдущий сезон мы поставили на лыжи порядка 500 ребят. В прошлом году в занятия были включены и уроки по обучению катанию на сноуборде, в этом - решили расширить географию проекта и привлечь к урокам школьников из других регионов России", - добавил он.

Участниками образовательного проекта "Лыжи зовут!" становятся учащиеся средних общеобразовательных школ в возрасте от 10 до 16 лет. В программу горнолыжных уроков "Лыжи зовут!" включена теоретическая подготовка, занятие с инструктором и самостоятельные спуски на учебном склоне. Продолжительность урока составит полтора часа, за это время инструкторы познакомят детей с правилами поведения на склоне, основами безопасного катания.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 километров горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час. В зимнем сезоне 2018-2019 в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и две секции канатной дороги "Северное сияние", которые поднимают туристов на 2336 метров, где начинается основная зона катания.

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