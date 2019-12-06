Архангельский университет разработает онлайн-курсы об изменениях климата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ, Архангельск) разработает онлайн-курсы, рассказывающие об изменении климата и связанных с этим рисками. Как сообщила в пятницу ТАСС в кулуарах IX международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге ректор САФУ Елена Кудряшова, курсы будут доступны к сентябрю 2020 года.

Изменения климата наиболее заметны в Арктике. Это ведет к изменениям природной среды и появлению рисков, которые ранее не существовали.

"НАНОК (Национальный арктический научно-образовательный консорциум) и наш университет начал реализацию международного проекта "Повышение осведомленности в вопросах изменения климата среди российской части Баренцева региона" совместно с российским и германским представительствами Всемирного фонда дикой природы. Одним из результатов станет разработка и размещение на платформе нашего университета в открытом доступе массовых онлайн курсов. Темы курсов - это изменение климата, риски и проблемы, и будут курсы, посвященные изменению климата в Баренцевом регионе… К сентябрю 2020 года они будут запущены", - сказала Кудряшова.

Как пояснила собеседница агентства, важно показать, как меняется климат в Арктике, и какие процессы могут быть с этим связаны. "Климат меняется, меняется в Арктике, меняется состояние льдов, меняется флора и фауна Арктики, все это оказывает колоссальное влияние не только на прибрежные территории, но и на весь мир, изменяя природную и хозяйственную среду, - отметила она. - Например, были отработанные технологии строительства в вечной мерзлоте, здания и сооружения десятилетиями стояли, но природная среда меняется, и те основания, которые были для тех условий, размываются, возникает вопрос, что делать дальше". Как она уточнила, можно будет рассказать о новых технологиях, которые применяются, например, об охлаждаемых сваях.

Курсы будут разными - с учетом возраста аудитории, они будут на русском и английском языках. Для детей планируется создавать небольшие мультфильмы и онлайн-игры.

О форуме

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В мероприятии принимают участие около 2,5 тыс. делегатов из 40 регионов России и еще 20 стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.