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Новый год и Рождество - 2020

В Гидрометцентре рассчитали вероятность осадков в новогоднюю ночь

Синоптики не исключили совершенно бесснежную праздничную ночь с 31 декабря на 1 января
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Гидрометцентр рассчитал вероятность осадков в эту новогоднюю ночь. По данным синоптиков, вероятность снега и его отсутствия, а также дождя примерно одинаковы, сообщил и.о. директора ведомства России Роман Вильфанд, отметив, что совершенно бесснежная новогодняя ночь тоже не исключена.

"Вероятность снега в эту новогоднюю ночь составляет 34%, вероятность отсутствия осадков - примерно столько же, а остальное приходится на дождь и мокрый снег. Что будет абсолютно неизвестно, так что нам тоже интересно", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что совершенно бесснежные праздничные ночи, когда снег полностью тает или не успевает покрыть землю, стали учащаться. В этом веке бесснежные новогодние ночи уже наблюдались в 2006 и 2017 годах.

Теги
РоссияВильфанд, Роман МенделевичНовый год и Рождество - 2020
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