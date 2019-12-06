В Гидрометцентре рассчитали вероятность осадков в новогоднюю ночь

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Гидрометцентр рассчитал вероятность осадков в эту новогоднюю ночь. По данным синоптиков, вероятность снега и его отсутствия, а также дождя примерно одинаковы, сообщил и.о. директора ведомства России Роман Вильфанд, отметив, что совершенно бесснежная новогодняя ночь тоже не исключена.

"Вероятность снега в эту новогоднюю ночь составляет 34%, вероятность отсутствия осадков - примерно столько же, а остальное приходится на дождь и мокрый снег. Что будет абсолютно неизвестно, так что нам тоже интересно", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что совершенно бесснежные праздничные ночи, когда снег полностью тает или не успевает покрыть землю, стали учащаться. В этом веке бесснежные новогодние ночи уже наблюдались в 2006 и 2017 годах.