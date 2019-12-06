Экспедиция на автомобилях "Победа" отправится из трех городов России на Эльбу в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Медиаэкспедиция на автомобилях "Победа", организованная общественной организацией "Победа - одна на всех" из Ханты-Мансийского автономного округа, в 2020 году отправится из Мурманска, Волгограда и Севастополя к реке Эльбе в город Торгау в Германии. Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прорабатывается вопрос завершения медиаэкспедиции в составе парада Победы на Красной площади, сообщил ТАСС первый заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Константин Репин.

"В 2020 году медиаэкспедиция стартует на родине проекта, в городе Ханты-Мансийске. Затем не менее десяти ретро автомобилей ГАЗ-М-20 "Победа" поедут по трем маршрутам из Мурманска, Волгограда и Севастополя и, соответственно, проедут через страны Скандинавии, Восточной Европы, Балканы и встретятся у реки Эльбы в городе Торгау. Встреча именно на этом месте с одной стороны удобна логистически, а с другой нужна, чтобы не вызывать противоречивых реакций, если бы конечной точкой в преддверии 9 мая стал Берлин. <…> Это мероприятие вошло в перечень из 17 наиболее значимых федеральных событий Года памяти и славы в России", - сказал он.

По его словам, сопровождать их будут машины технической поддержки, чтобы при необходимости можно было оперативно устранить поломки. "Планируется, что участники вне рамок медиакспедции также посетят захоронения советских воинов в Берлине, после чего направятся Москву. Сейчас прорабатывается вопрос, что в столице России к ним присоединятся более 60 "Побед", и колона из 75 автомобилей ГАЗ-М-20 примет участие в составе Парада Победы на Красной площади 9 мая 2020 года", - сообщил Репин.

Он добавил, что среди целей проекта - сохранение исторической памяти, поддержка соотечественников за рубежом. Участники медиакспедции будут в социальных сетях публиковать воспоминания ветеранов и их внуков, важные факты Великой Отечественной и Второй мировой войны, связанные с теми или иными точками маршрута, рассказывать про города-герои, а также сообщать про интересные события, которые произойдут в ходе мероприятия. "Особое место будет уделено общению с соотечественниками, местным сообществом историков и гражданских активистов, а также живому общению в социальных сетях. Для этих целей будут заведены аккаунты мероприятия в разных социальных сетях. В режиме онлайн там будут публиковаться текстовые заметки, фото и видео", - пояснил собеседник агентства.

В состав медиаэкспедиции войдут волонтеры, представители общественных организаций, профессиональные водители и журналисты, не менее 500 историков, краеведов и соотечественников. По итогам планируется снять фильм.

Медиаэкспедиция "Победа - одна на всех" впервые была проведена в 2012 году в Югре. Организаторами выступили общественные организации при поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой, регионального правительства и окружной думы. Всего состоялось пять медиаэкспедиций, в ходе которых участники собирали воспоминания Ветеранов Великой Отечественной войны и их потомков, фотографии, снимали фильмы, удостоенные наград всероссийских конкурсов в сфере патриотического кинематографа, а также провели ряд фотовыставок.