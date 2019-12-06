Адвокат предложил ввести в России судебный запрет в отношении киберсталкеров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Адвокат Борис Замай предложил ввести в России судебный запрет в отношении преследователей в соцсетях. Об этом он сообщил в ходе круглого стола в Госдуме.

"Большинство людей перестанут это [преследовать в интернете] делать, как только получат судебный запрет", - сказал Замай. Он объяснил это тем, что состав уголовного преступления при угрозе убийством очень сложно доказать. "А вот нарушение судебного запрета доказывается элементарно", - сказал адвокат. При этом уголовная ответственность должна наступать только за нарушение судебного запрета.

При этом запрет ничем не ограничивает человека с точки зрения дальнейшей жизни. "И это сбережет силы полиции, прокуратуры и судов потом при расследовании дела", - отметил адвокат.

Также Замай выразил мнение, что должен быть один закон о пресечении преследования. В нем должно быть определено, что такое преследование. Например, ограничение прав человека путем психологического давления, угрозами убийством и насилия. При этом мотивами может быть и личная неприязнь, религиозная, политическая или любая другая. "Дальше уже из этого должно исходить, какие меры профилактические принимать, чтобы это преследование пресекать", - сказал адвокат.

В свою очередь представители Генпрокуратуры и МВД России считают не нужным вводить уголовную ответственность за киберсталкинг.