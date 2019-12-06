Матвиенко видит позитивный сигнал в том, что кабмин одобрил проект о запрете клеток в суде

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Положительный отзыв правительства на законопроект о запрете использования защитных кабин, в том числе металлических клеток, в залах судебных заседаний является позитивным сигналом для дальнейшей либерализации уголовно-процессуального права РФ. Такое мнение высказала в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сдвинулся с мертвой точки законопроект о запрете использования так называемых защитных кабин или, проще говоря, клеток в судах. Мы неоднократно поднимали этот вопрос и на наших совещаниях в том числе. В этом году получен положительный отзыв правительства. Это позитивный сигнал для дальнейшей либерализации отечественного уголовно-процессуального права", - сказала Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она попросила профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству в тесном контакте с Министерством юстиции РФ и МВД, а также со всеми ответственными ведомствами продолжать эту работу и ускорить принятие законопроекта, "не выхолостив при этом основную суть этого закона". "Некоторые министерства под эту сурдинку хотят улучшить свое финансовое положение, повысить зарплаты, расширить количество кадров, решить другие вопросы. Это не тот случай", - подчеркнула спикер Совфеда.

Законопроект о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний был внесен группой членов Совета Федерации в Госдуму в ноябре 2018 года. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом". 25 сентября Матвиенко сообщила, что правительство РФ дало положительное заключение на законопроект.