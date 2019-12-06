{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кузнецова выступила за ужесточение наказания за продажу никотиносодержащей продукции детям

Уполномоченный по правам ребенка предложила увеличить штрафы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ужесточить наказание за распространение никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних вплоть до уголовной ответственности.

На эту тему

"Мы со своими коллегами обсудили целый спектр мер и готовы предложить самые жесткие меры вплоть до уголовной ответственности по внесению никотиносодержащей продукции в число запретных, повышении штрафов с этих 100-2000 рублей, которые сегодня есть, до более внушительных размеров и вплоть до лишения лицензии", - сказала она в ходе круглого стола по проблеме распространения снюса и его аналогов среди молодежи, проводимого на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в свою очередь отметил, что жевательный табак в России более распространен среди несовершеннолетних, нежели среди взрослых.

"По данным социологических опросов, проведенных на основании международных методик, несовершеннолетние потребляют в нашей стране некурительный табак больше, чем совершеннолетние. Те данные, которые были получены в результате глобального опроса, проводимого совместно со Всемирной организацией здравоохранения, показывают, что почти 3% несовершеннолетних потребляли некурительный табак. Если говорить про взрослых, то там меньше 1%. Сегодня эти цифры имеют тенденцию к увеличению", - рассказал он.

Пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии 6 декабря сообщила, что полиция в Железногорске Красноярского края начала проверку по факту отравления двух подростков снюсом. По данным ведомства, подростки попали в больницу в неадекватном состоянии, одному пришлось оказывать реанимационную помощь. Выяснилось, что несовершеннолетние отравились так называемым снюсом - никотиновой смесью, которая свободно продается в торгово-розничной сети города, отметили в пресс-службе управления.

В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается запретить торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Также 4 декабря группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями, включая насвай и снюс.

В новость были внесены изменения (15:03 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
80% жителей КЧР планируют обеспечить качественной питьевой водой к 2024 году
Глава КЧР Рашид Темрезов также обозначил важность введения в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м жилья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС