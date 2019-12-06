Кузнецова выступила за ужесточение наказания за продажу никотиносодержащей продукции детям

"Мы со своими коллегами обсудили целый спектр мер и готовы предложить самые жесткие меры вплоть до уголовной ответственности по внесению никотиносодержащей продукции в число запретных, повышении штрафов с этих 100-2000 рублей, которые сегодня есть, до более внушительных размеров и вплоть до лишения лицензии", - сказала она в ходе круглого стола по проблеме распространения снюса и его аналогов среди молодежи, проводимого на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в свою очередь отметил, что жевательный табак в России более распространен среди несовершеннолетних, нежели среди взрослых.

"По данным социологических опросов, проведенных на основании международных методик, несовершеннолетние потребляют в нашей стране некурительный табак больше, чем совершеннолетние. Те данные, которые были получены в результате глобального опроса, проводимого совместно со Всемирной организацией здравоохранения, показывают, что почти 3% несовершеннолетних потребляли некурительный табак. Если говорить про взрослых, то там меньше 1%. Сегодня эти цифры имеют тенденцию к увеличению", - рассказал он.

Пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии 6 декабря сообщила, что полиция в Железногорске Красноярского края начала проверку по факту отравления двух подростков снюсом. По данным ведомства, подростки попали в больницу в неадекватном состоянии, одному пришлось оказывать реанимационную помощь. Выяснилось, что несовершеннолетние отравились так называемым снюсом - никотиновой смесью, которая свободно продается в торгово-розничной сети города, отметили в пресс-службе управления.

В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается запретить торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Также 4 декабря группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями, включая насвай и снюс.

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