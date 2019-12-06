СПбГУ откроет новые представительства в Германии, Афганистане и Сирии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) планирует открыть новые представительства за рубежом, в частности, в Германии, Афганистане и Сирии. Об этом сообщил журналистам ректор вуза Николай Кропачев, говоря о своих планах на новом сроке руководства СПбГУ.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал указ о продлении полномочий ректора СПбГУ на пять лет. Согласно федеральному закону о Московском госуниверситете и СПбГУ, президент по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, установленного для замещения этой должности (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия ректора на новый срок до пяти лет. 2 декабря Путин подписал указ, согласно которому из закона убирается слово "дважды", снимая это ограничение.

"Активно идет работа по открытию представительств СПбГУ за рубежом, мы недавно открыли представительство в Нью-Йорке, впереди открытие представительств в Германии, Италии, Сирии, Афганистане, в странах Прибалтики, договоренности уже есть конкретные, надо просто найти время, чтобы съездить и открыть. <...> Идет работа по открытию нашего совместного вуза в Китае. В следующем году мы закладываем камень, а уже через год планируем начать прием первых студентов", - сказал Кропачев.

Он отметил, что у СПбГУ также много программ с иностранной составляющей, в частности 41 программа с китайским компонентом. "Туризм с углубленным изучением аналогичной программы с Японией и с Кореей, открывается много программ в области биомедицины", - добавил Кропачев. По его словам, за последние четыре года в университет приехали свыше 300 иностранных специалистов.

Ректор выразил надежду, что вуз сможет решить часть проблем после открытия нового кампуса в Пушкинском районе города. По его словам, новый комплекс поможет на более высоком уровне заниматься наукой биологам, физикам и химикам. "Хотел бы подчеркнуть, что наши гуманитарии, филологи, историки, философы, они имеют возможность и дальше продолжать работать в центральной части города. Это тоже определенная психологическая проблема, но на самом деле это значительная перспектива развития университета, потому что в тех условиях, в которых работают сейчас наши физики и биологи, продвигаться вперед очень тяжело", - пояснил Кропачев.

По его мнению, появление кампуса также позволит открыть новые площадки для развлекательных и культурных центров, спортивные объекты.