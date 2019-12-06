СМИ: КНДР разрабатывает программы медицинского туризма для иностранцев

ПХЕНЬЯН, 6 декабря. /ТАСС/. Власти КНДР намерены в следующем году открыть новую для республики сферу иностранного туризма, сочетающего в себе посещение достопримечательностей и лечебные процедуры. Об этом сообщила в пятницу центральная газета страны Rodong Sinmun.

"В настоящее время министерство здравоохранения и главное государственное управление туризма в тесном сотрудничестве разрабатывают меры для успешной реализации программ лечебного туризма как для местных, так и для иностранных путешественников", - отмечает издание.

По его информации, для зарубежных туристов будут доступны сложные хирургические процедуры, в частности операции по удалению различных видов опухолей, а также офтальмологические операции по удалению катаракты и замены хрусталика глаза. Как отмечает издание, иностранным гостям предложат и различные стоматологические услуги, в том числе установку зубных имплантов. По данным газеты, лечение иностранцев будет проводиться в лучших клиниках Пхеньяна, где установлено современное медицинское оборудование.

Как отмечает газета, помимо этого в ближайшем будущем для посещения зарубежных туристов будут открыты санатории, использующие термальные и минеральные источники. В КНДР находится достаточно большое число таких лечебниц, но до последнего времени они обслуживали граждан страны. По данным Rodong Sinmun, в бальнеологических центрах иностранцам будет предложено лечение артритов, кардиологических, неврологических заболеваний, а также болезней кожи.

По данным экспертов, в нынешнем году в КНДР было отмечено значительное увеличение туристического потока из-за рубежа, в подавляющем большинстве из Китая. Это связано с хорошей транспортной доступностью, позволяющей добраться до большинства достопримечательностей в КНДР за несколько часов на автобусе или поезде. При этом туризм остается для страны одной из немногих сфер ведения бизнеса с зарубежными странами, которые не заблокированы международными санкциями.