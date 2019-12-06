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Суд назначил 300 тысяч рублей штрафа журналисту Азару за участие в акции 31 августа

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения несогласованной акции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы признал виновным в повторном нарушении правил проведения митинга журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который участвовал в несанкционированной акции 31 августа в Москве. Об этом сообщила ТАСС адвокат журналиста Татьяна Молоканова, добавив, что обжалует это решение.

"Суд признал Илью виновным и назначил ему административный штраф в размере 300 тысяч рублей", - сказала защитник.

Ранее Мещанский суд обнаружил нарушения в протоколе и вернул материалы в полицию. По словам Молокановой, такое решение было принято судом в связи с недостатками, допущенными сотрудниками полиции при оформлении протокола. В итоге суд с третьей попытки рассмотрел протокол об административном правонарушении в отношении Азара.

Журналист был задержан вечером 2 сентября, доставлен в ОВД "Красносельский" и отпущен после составления административного протокола по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей или административный арест сроком до 30 суток).

Кроме Азара, полицейские задержали еще двух участников акции - активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Их также отпустили из отделов полиции после составления протоколов об административном правонарушении, позже столичные суды назначили им различные наказания.

По факту проведения 31 августа в центре Москвы несогласованной публичной акции столичной полицией возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ. По данным столичного ГУ МВД, в акции приняли участие около 750 человек.

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