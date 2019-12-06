ВЦИОМ оценит эффективность работы губернаторов на основе доверия к ним граждан

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследует уровень доверия населения к губернаторам, чтобы на основе полученных данных администрация президента РФ смогла сделать выводы об эффективности работы глав субъектов страны, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Измерение доверия [власти] является ключевым. На федеральном уровне все время мерили, сейчас начинаем измерять его регулярно, системно на региональном уровне. Уже сейчас идет опрос по доверию к губернаторам, это внесено в KPI [ключевые показатели эффективности] губернаторов: доверяют губернаторам или нет, по этому будут оценивать их работу в администрации президента", - сказал собеседник агентства в кулуарах медиафорума Псковской области.

Кроме того, по словам Федорова, ВЦИОМ сейчас также занимается исследованиями о том, сколько граждан РФ считают себя счастливыми.

"У нас сейчас считается в народе, что быть несчастливым - некрасиво. Поэтому, если даже ты не очень счастлив, но тебя спрашивают, ты склонен ответить: да, счастлив. Это само по себе очень важное изменение, потому что в 90-х годах [прошлого века], когда мы спрашивали, все говорили: мы несчастливы. Тогда была социальная норма быть несчастливым, страдать. Сейчас социальная норма - быть счастливым. Мы постоянно это исследуем", - добавил Федоров.