Началось тестирование по спецнаправлению "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Участники конкурса управленцев "Лидеры России", которые выбрали спецнаправление "Здравоохранение", приступили к выполнению тестовых заданий по своему профилю. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"На прохождение теста по специализации "Здравоохранение" у участников есть двое суток - 6 и 7 декабря. В целом прохождение займет около 60 минут: 80 вопросов, на решение каждого выделено по 35 секунд", - говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы конкурса, тест состоит из четырех блоков: организация оказания отдельных видов медицинской помощи и отраслевые особенности кадровой политики, общественное здоровье и медико-социальные показатели населения, правовое регулирование сферы здравоохранения и медстрахование, экономика здравоохранения.

"Такой набор тематик позволяет наиболее оптимальным образом оценить те знания, которые имеются у конкурсантов, понять, знают ли они все необходимые составляющие организации здравоохранения", - заявил замминистра здравоохранения, победитель конкурса "Лидеры России" Олег Салагай, слова которого приводит пресс-служба АНО.

Особенностью конкурса "Лидеры России" этого года стало проведение помимо основного потока трех спецнаправлений: "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии". По специализации "Здравоохранение" было подано более 9,7 тыс. заявок. Финалисты и победители по этой специализации получат возможность занять высокие должности в системе Минздрава, в том числе подведомственных научных и учебных учреждениях.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная компания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года. Сразу после этого пройдет суперфинал конкурса.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.