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80% жителей КЧР планируют обеспечить качественной питьевой водой к 2024 году

Глава КЧР Рашид Темрезов также обозначил важность введения в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м жилья

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) планируют обеспечить качественной питьевой водой 80% жителей региона к 2024 году в рамках национального проекта "Экология", сообщил в пятницу глава КЧР Рашид Темрезов.

"Вопрос с водоснабжением нужно довести до 80% обеспечения всех жителей республики качественной питьевой водой. К 2024 году мы должны также ввести более 200 тыс. кв. м жилья, это серьезная задача. И изменение облика наших городов и районов, у нас все проекты по благоустройству активно проходят общественное обсуждение", - сказал он на пресс-конференции в рамках Медиавстречи на Северном Кавказе в Махачкале.

Темрезов отметил, что основной задачей нацпроектов является улучшение качества жизни людей. "Национальные проекты - это, действительно, национальные идеи. Карачаево-Черкесия участвует в 10 национальных проектах и 45 федеральных проектах. Все мы прекрасно понимаем, что это в первую очередь делается для улучшения качества жизни людей", - добавил он.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает 11 подразделов, в том числе федеральный проект "Чистая вода". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.

Медиавстреча на Северном Кавказе проходит 5-6 декабря в Махачкале, в ней принимают участие главы регионов Северного Кавказа, представители региональных и федеральных СМИ. Организаторами Медиавстречи выступили правительство Дагестана и ТАСС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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