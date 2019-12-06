Усадьба удмуртского Деда Мороза отказалась от пластиковой посуды на мероприятиях

ИЖЕВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Усадьба удмуртского Деда Мороза - Тол Бабая - стала первым культурно-туристическим центром республики, где официально отказались от использования одноразового пластика при проведении массовых мероприятий, подписав соответствующее соглашение с предпринимателями, сообщил ТАСС в пятницу директор регоператора по обращению с ТКО в регионе Иван Маринин.

"Уже с этого зимнего сезона гостей будут угощать из более экологичной бумажной и деревянной посуды. Со всеми предпринимателями, которые откроют точки питания, подписали соответствующее соглашение", - сказал Маринин. Он уточнил, что подобное соглашение в республике заключено впервые. По словам Маринина, летом в усадьбе проводился первый экологичный этнофестиваль "ТабаньFest", во время которого был организован раздельный сбор отходов и все предприниматели заменили посуду на более безопасную для природы, это в дальнейшем и послужило толчком к отказу от пластика.

Усадьбу Тол Бабая в Шарканском районе Удмуртии ежегодно посещают порядка 65 тыс. туристов. В августе Минприроды Удмуртии разработало методические рекомендации по сокращению использования одноразовой пластиковой посуды и пластиковых упаковок во время массовых мероприятий на территории республики.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.