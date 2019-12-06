Минздрав поддерживает запрет продажи никотиносодержащих смесей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Жевательные и сосательные никотиносодержащих смеси должны быть запрещены к продаже в России. Соответствующая инициатива депутатов Госдумы требует внимания, написал в пятницу замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем Telegram-канале.

В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Также 4 декабря группа депутатов от КПРФ внесла проект закона об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями, включая насвай и снюс.

"Логика регулирования должна быть проста: электронные сигареты должны регулироваться так же, как и обычные сигареты, а любые смеси для жевательного и сосательного потребления никотина - так же, как уже урегулированы насвай и снюс. Такая законодательная инициатива внесена группой депутатов в Государственную думу. Думаю, что она заслуживает серьезного внимания и рассмотрения", - отметил Салагай.

Он добавил, что некурительный табак и другие никотиносодержащие смеси являются угрозой прежде всего для несовершеннолетних. "По данным исследований, проведенных совместно с Всемирной организацией здравоохранения, некурительный табак почти в семь раз более распространен среди школьников, чем среди взрослых. Сегодня, по оценкам экспертов, эти цифры, к сожалению, выше", - написал замминистра.

Ужесточить наказание за распространение никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних также ранее предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, при этом вплоть до уголовной ответственности. Согласно действующим нормам КоАП, оптовая или розничная продажа насвая и сосательного табака влечет за собой штрафы для граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 7 до 12 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 до 60 тыс. рублей.

Разработку программ по формированию у россиян приверженности к здоровому образу жизни Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.