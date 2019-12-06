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СКФУ создаст программу магистратуры совместно с университетом Словении

Программа по направлению подготовки "Туризм" на английском языке будет реализовываться в формате двух дипломов

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) создаст в 2020 году программу магистратуры совместно с Приморским университетом в Словении, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе СКФУ.

"По инициативе врио ректора СКФУ Дмитрия Беспалова Приморскому университету было выдвинуто предложение о совместной разработке программы магистратуры по направлению подготовки "Туризм", - уточнили в вузе, отметив, что подписание соответствующего договора и дорожной карты мероприятий состоится до конца текущего года.

Отмечается, что программа на английском языке будет реализовываться в формате двух дипломов, содержательная часть будет разработана до сентября 2020 года. "Научное сотрудничество предлагается осуществлять под эгидой Межправительственной российско-словенской программы, в рамках которой студенты СКФУ проводят научные исследования на базе Приморского университета", - добавили в пресс-службе.

В вузе также сообщили, что в рамках сотрудничества будут создана международная научная лаборатория туристско-экскурсионного проектирования. "У нашего университета наработан огромный опыт по направлению подготовки "Туризм", заключены соглашения с самыми престижными европейскими университетами в области гостеприимства и отельного бизнеса, и мы продолжаем двигаться в этом направлении, так как осознаем его огромный потенциал для экономики Северного Кавказа", - приводит пресс-служба слова Беспалова.

Теги
СловенияРоссияСеверный КавказСКФО
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