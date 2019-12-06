В ОБСЕ призвали расследовать случаи ранений журналистов при протестах во Франции

ТАСС, 6 декабря. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил в пятницу обеспокоенность в связи с ранениями трех журналистов во время протестов во Франции и призвал провести расследование этих инцидентов.

"Очень обеспокоен ситуацией с фотокорреспондентом Anadolu Мустафой Ялчыном, серьезно раненым в ходе освещения протестов во Франции. Гаспар Гланц и Таха Бухафис также получили ранения. Необходимо провести расследования", - написал он в Twitter.

В Париже в результате действий полиции 5 декабря пострадали трое журналистов. Так, Бухафис, работающая на леворадикальный интернет-сайт La-bas si j'y suis, была ранена в колено, возможно осколком полицейской гранаты. Ей оказали помощь волонтеры - так называемые уличные врачи, и она была эвакуирована из района проведения манифестации.

Ранение также получил широко известный в стране Гаспар Гланц, тоже работающий на независимые СМИ левого толка. Он получил ранения ног пятью осколками свето-шумовой гранаты. Фотокорреспонденту Ялчыну газовая граната пробила прозрачный щиток на шлеме и поранила глаза, он госпитализирован.