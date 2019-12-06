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Ректор ВШЭ поддерживает возможную отмену аккредитации вузов

Ярослав Кузьминов считает, что действующая система чрезмерна и формальна

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов поддерживает инициативу Рособрнадзора о возможной отмене аккредитации вузов. Как сообщил ТАСС Кузьминов, действующая система чрезмерна и формальна.

В пятницу глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на всероссийском совещании с ректорами вузов в Санкт-Петербурге при обсуждении новой модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и науки допустил возможность отмены процедуры аккредитации университетов и внедрения вместо нее оценки качества подготовки обучающихся.

По словам Кузьминова, в системе высшего образования завершился этап расчистки рынка от недобросовестных программ. Это большая работа, которая велась Рособрнадзором несколько лет и была успешной, отметил он. "Сегодня необходимо нацелить систему государственного регулирования в образовании на стимулирование внедрения инноваций, на повышение качества и конкурентоспособности образования. Действующая система регулирования решению этих задач не способствует, она чрезмерна и формальна. В связи с этим считаю, что инициатива Рособрнадзора заслуживает поддержки", - заявил ректор ВШЭ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, срок действующей модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования истекает в 2020 году, в 2021 должна быть принята новая. Сейчас она обсуждается в профильных ведомствах и в профессиональном сообществе.

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