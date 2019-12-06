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Пулитцеровская премия с 2020 года вводит новую номинацию

Награду будут вручать за "выдающийся пример аудиожурналистики"
Описание
© REUTERS/Joshua Roberts

Пулитцеровская премия с 2020 года вводит новую номинацию "аудиорепортаж", сообщается на сайте премии.

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Награду будут вручать "за выдающийся пример аудиожурналистики, которая служит общественным интересам, для которой характерны разоблачительные и разъясняющие сюжеты".

"Возрождение аудиожурналистики в последние годы привело к появлению невероятного количества нехудожественных историй. Чтобы отметить лучших в этой области, совет премии запускает экспериментальную категорию", - говорится в сообщении.

Лауреатами премии могут стать материалы, направленные производителями радиопрограмм и подкастов. Как отмечается, работы - от журналистских расследований до освещения в новостях основных проблем или событий - должны быть опубликованы в 2019 году. 

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