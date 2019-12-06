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Новый год и Рождество - 2020

На главной елке Великобритании зажгли рождественскую иллюминацию

Пользователи соцсетей указали на ее "увядший" вид и "худобу"
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© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Яркие огни вспыхнули в четверг вечером на главной рождественской елке Великобритании, установленной на Трафальгарской площади в центре Лондона. На церемонии зажжения иллюминации выступили лорд-мэр столичного района Вестминстер Рут Буш и мэр Осло Марианне Борген. Под звуки оркестра благотворительной организации "Армия спасения" они дали сигнал началу "рождественского сезона" в британской столице.

По традиции 24-метровая ель была доставлена в Лондон из Норвегии. При транспортировке морем дерево несколько утратило былую пышность, что не преминули заметить местные СМИ и жители столицы. В социальных сетях уже появились саркастические замечания по поводу "худобы" ели, а авторы некоторых откликов даже пожелали рождественскому дереву "покоиться с миром".

"Елка на Трафальгарской площади выглядит невероятно увядшей, - написал, в частности, в Twitter советник парламента Калам Маллиган. - Видимо, самые лучшие и пышные ели норвежцы приберегли для кого-то другого". Последний упрек норвежцы явно не заслужили, так как на опубликованных снимках ели перед транспортировкой она выглядела весьма презентабельно.

Традиция украшать Трафальгарскую площадь елью из Норвегии зародилась в 1947 году. Так норвежцы выражают свою благодарность за оказанную им британцами помощь во время Второй мировой войны. В годы нацистской оккупации королевская семья Норвегии и правительство страны нашли убежище в Лондоне. В Великобритании же готовились и отряды бойцов норвежского сопротивления, разрабатывались планы диверсионных операций против нацистов, одной из которых стала операция "Ганнерсайд" (1943 год), в ходе которой шестеро норвежцев уничтожили завод гитлеровцев в Веморке (Норвегия) по производству тяжелой воды.

Рождественская ель простоит на Трафальгарской площади до начала января.

Теги
ВеликобританияНорвегияНовый год и Рождество - 2020
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