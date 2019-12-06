В Северной Осетии планируется разработать систему поддержки туроператоров

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют разработать систему поддержки туристических операторов республики, сообщил в пятницу ТАСС глава региона Вячеслав Битаров в кулуарах Медиавстречи на Северном Кавказе в Махачкале.

"Мы хотим создать несколько туроператоров, которые бы работали не только на территории России по привлечению туристов, но и по всему миру. Сейчас мы разрабатываем систему поддержки таких туроператоров, объявим конкурс. Будем надеяться, что в следующем году конкурс проведем", - сказал он.

Проект будет разрабатывать агентство развития Северной Осетии совместно с республиканским комитетом по туризму.

Кроме того, по словам Битарова, в настоящее время в учебных заведениях республики поставлена задача подготовки кадров в сфере туризма. Соответствующие программы обучения действуют уже в Северо-Осетинском госуниверситете им. К.Л. Хетагурова. "Поставили задачу, чтобы готовили специалистов гостиничного бизнеса для туристической деятельности, и к окончанию строительства курорта Мамисон чтобы были подготовленными, чтобы у нас не было кадрового голода", - отметил руководитель республики.

Медиавстреча на Северном Кавказе проходит 5-6 декабря в Махачкале, в ней принимают участие главы регионов СКФО, представители региональных и федеральных СМИ. Организаторами выступили правительство Дагестана и ТАСС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.