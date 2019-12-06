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В МВД рассказали, что чаще всего воруют в Москве и регионах

По словам начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД Владислава Парамонова, в удаленных регионах злоумышленники воруют "все, что плохо лежит"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Злоумышленники чаще всего воруют в Москве деньги, украшения и антиквариат, а в удаленных регионах России предметами посягательства могут стать любые предметы. Об этом рассказал начальник отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Владислав Парамонов.

"В столичном регионе, например, основные предметы посягательства - это денежные средства, как в наличной, так и в безналичной форме. Кроме того - украшения, золотые изделия, антиквариат, - сказал он отвечая на вопрос в интервью радиостанции "Милицейская волна" о том, что чаще всего воруют в России. - В удаленных регионах, если сказать в общих словах, - это все, что плохо лежит".

По словам Парамонова, воруют в регионах в том числе лопаты, грабли на даче, содержимое посылок, металлические конструкции, провода, продукты питания и одежду из магазинов, автомашины.

При этом, как отметил начальник отдела ГУУР МВД, в 2019 году в целом сократилось на 7% количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади, которые были выявлены правоохранителями. Парамонов добавил, что противостоять карманникам помогают видеокамеры. "Однако специфика доказывания по уголовным делам о хищении из одежды, сумки свидетельствует о необходимости задержания с поличным вора-карманника. В этом случае гарантировано мы выходим на доказывание вины злоумышленника и умысла на хищение", - подчеркнул он.

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