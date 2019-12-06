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Развитие туристской отрасли Северного Кавказа обсуждают на ставропольском форуме

Форум "Кавказская здравница", который проходит в Железноводске, собрал около 5 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Межрегиональный курортный форум "Кавказская здравница - 2019", который в пятницу открылся в Железноводске, собрал около 5 тыс. человек. Участники обсудят развитие туризма на Северном Кавказе, а также вопросы здравоохранения и гостиничного дела, сообщили ТАСС в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

"На форум приехали около 5 тыс. человек со всего Северо-Кавказского федерального округа. Он продлится два дня, программа очень насыщенная: проходят пленарные секции, деловые столы, выставки, семинары", - сказали в министерстве.

По словам собеседника агентства, в четверг в рамках форума прошел инфо-тур по четырем городам-курортам Ставропольского края. В пятницу и субботу на пленарном заседании, мастер-классах, деловых играх будут обсуждаться вопросы внутреннего и въездного туризма, а также продвижения санаторно-курортного потенциала всего Юга России, здравоохранения, оздоровительной медицины, инноваций и инвестиций. На семинарах участники поговорят о работе туроператоров, а также классификации средств размещения.

В мероприятии принимают участие представители санаторно-курортного комплекса и гостинично-ресторанного бизнеса, крупнейших туроператоров и турагентств России, а также эксперты в сфере здравоохранения.

Форум "Кавказская здравница" в этом году проходит в 16-й раз. Он станет одной из самых крупных деловых площадок на территории Северо-Кавказского федерального округа и уже вышел в финал Всероссийского конкурса-премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Его организатором является правительство Ставропольского края.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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