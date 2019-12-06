Финалисты конкурса "Лидеры России" стали наставниками участников других проектов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 100 победителей и финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" стали наставниками для участников ряда других проектов платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В настоящий момент к программе наставничества уже присоединились 107 победителей и финалистов конкурса "Лидеры России", которые стали наставниками для победителей и финалистов кубка "Управляй!", студенческой олимпиады "Я - профессионал", конкурса "Доброволец России" и конкурса "Моя страна - моя Россия", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, планируется, что программа наставничества охватит все конкурсы платформы "Россия - страна возможностей".

По словам председателя клуба "Эльбрус", который объединяет победителей конкурса "Лидеры России", Татьяны Дьяконовой, платформа "Россия - страна возможностей" объединяет не только различные проекты, "но и создает возможности для внутреннего взаимодействия их участников".

Она напомнила, что финалисты конкурса "Лидеры России" получают в наставники руководителей федерального уровня: министров, глав субъектов РФ, ректоров крупных вузов, бизнесменов, которые делятся опытом и знаниями с победителями. "Эту технологию мы используем в проекте "Наставничество", тем самым выстраиваем вертикаль: "Лидеры России" получают наставничество от первых лиц государства и передают свои навыки победителям проектов платформы "Россия - страна возможностей", юным управленцам", - приводит пресс-служба слова Дьяконовой.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная компания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года. Сразу после этого пройдет суперфинал конкурса.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.