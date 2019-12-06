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Музей обороны и блокады Ленинграда откроет филиалы в Псковской области и Перми

Музей ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда планирует открыть филиалы в Перми, куда в войну эвакуировали жителей города, и в поселке Дедовичи Псковской области, через который прошел партизанский продовольственный обоз. Об этом сообщила директор музея Елена Лезик на совещании у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Губернатор отметил, что новая концепция развития музея предполагает расширение филиальной сети внутри города - за счет создания экспозиций на предприятиях, в учебных заведениях и организациях, которые работали в блокаду, а также путем открытия музеев и экспозиций в других городах и странах, принимавших во время Великой Отечественной войны эвакуированных жителей Ленинграда.

"Идея развития филиальной сети находит поддержку. Из региональной сети реально открыть музей в рабочем поселке Дедовичи. <…> Есть серьезная инициатива с места. Они нашли здание и хотят, чтобы появился такой музей, особенно в статусе филиала Музея обороны и блокады Ленинграда", - рассказала она.

По словам Лезик, администрация Псковской области обещает отремонтировать и передать в собственность Санкт-Петербурга здание, в котором cоздадут музей, посвященный партизанскому движению и организации продовольственного обоза в Ленинград в марте 1942 года. Тогда партизанам на оккупированной территории удалось в глубокой тайне собрать за две недели 3,5 тысячи пудов хлеба, крупы, мяса и других продуктов, которые на 223 подводах были отправлены в осажденный Ленинград. На 120-километровом пути через немецкий тыл санный обоз преодолел немало препятствий.

Лезик сообщила, что ведется также предварительная работа по организации удаленного филиала музея блокады в Перми, куда во время войны эвакуировали жителей Ленинграда и культурные учреждения. "Пермское землячество очень активно поддерживает идею создания удаленного филиала музея", - отметила Лезик. Переговоры об открытии иностранных экспозиций, посвященных Ленинграду, ведутся с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном. Серьезные инициативы по созданию выставок, по ее словам, есть в Израиле, Германии и США.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В этом году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция, которую посетили более 20 тысяч человек.

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