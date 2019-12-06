Власти в Ленобласти соберут комиссию по этике из-за ролика с матерящейся чиновницей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Сосновоборского городского округа в Ленинградской области рассмотрят на комиссии по этике публичное выступление начальника отдела по молодежной политике, во время которого она призывала молодежь к работе, используя нецензурную лексику. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в администрации округа.

6 декабря в СМИ появился видеоролик, на котором запечатлена начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Александра Позднякова. На выступлении во время добровольческого форума она использовала нецензурное слово, призывая молодежь работать.

"Данный эпизод обязательно внимательно рассмотрим на комиссии по этике. В отношении сотрудника администрации будет проведена работа с оргвыводами по соблюдению норм поведения муниципального служащего", - рассказали в администрации.

Источник сообщил ТАСС, что правоохранительные органы следят за ситуацией, однако проверка пока не начата.