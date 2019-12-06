Грета Тунберг заявила об отсутствии реальных результатов экоактивизма

ТАСС, 6 декабря. Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что не видит реальных результатов экоактивизма и не считает разумным продолжать борьбу за окружающую среду методами школьных забастовок. Об этом девушка заявила на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) в Мадриде, трансляция ее выступления велась на портале газеты El Pais .

"Единственное, чего мы хотим, - реальных действий. Реальных действий не было и нет. Конечно, мы достигли многого, но, если посмотреть с определенной точки зрения, мы не добились ничего", - подвела итоги года Тунберг.

Она отметила, что рост популярности идей экоактивизма среди подростков и мирные демонстрации помогли привлечь внимание общественности к проблеме климатических изменений, но не повлекли за собой конкретных действий. "Объем выбросов углекислого газа не уменьшается, а, наоборот, увеличился в 2019 году. Он вырастет еще на 0,6%. Поэтому нет никакой победы", - сказала Тунберг.

Грета, которая организовывала "школьные забастовки", спустя время признала этот метод неразумным. "На данный момент мы бастуем больше года. За это время не изменилось, грубо говоря, ничего. Власть имущие игнорируют климатический кризис. Так дальше продолжать нельзя - дети, прогуливающие школу, это не устойчивое решение", - сказала она.