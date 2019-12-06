Движение поездов во Франции будет сильно ограничено в ближайшие три дня из-за забастовки

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Лишь 10-15% поездов будут ходить по железным дорогам Франции на выходных из-за продолжающейся забастовки работников сектора, в понедельник, 9 декабря, ситуация также будет довольно сложная. Об этом говорится в заявлении Национального общества железных дорог Франции (SNCF), опубликованном в пятницу.

"Из-за межпрофессиональной забастовки движение поездов будет по-прежнему нарушено на всех линиях в субботу и воскресенье, - гласит коммюнике. - В понедельник, 9 декабря, предоставление услуг также будет затруднено. SNCF рекомендует пассажирам по возможности отменить или перенести поездки". Всем обладателям билетов предлагают бесплатный обмен или возвращение средств, причем даже за билеты, которые не предполагают возврата, но только до указанного в них времени отправления поезда.

Лишь 15% пригородных электричек Transilien будут курсировать в эти выходные, в то время как региональные поезда TER будут доступны лишь на 10% в субботу, 7 декабря, и на 20% в воскресенье, 8 декабря. По своим маршрутам до понедельника будут курсировать только 17% (один из шести) высокоскоростных поездов TGV, о международных направлениях информация не приводится, известно лишь, что движение будет "серьезно нарушено".

В Парижском автономном управлении транспорта (RATP) также сообщили о серьезных перебоях в движении транспорта в субботу. "Беспроблемными" остаются линии 1 и 14 парижской подземки, где ходят поезда без машинистов. По линиям A и B пригородных поездов RER будет осуществляться движение лишь на 50% от графика - в период с 13:00 до 18:00 (с 15:00 до 20:00 мск).