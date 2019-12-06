Дети в Донбассе получат сладкие новогодние подарки из Татарстана

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Татарстана отправили 7 тыс. кондитерских наборов и 15 тонн бытовой химии детям в Донбассе. Об этом сообщается на сайте министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики.

"Традиционно в преддверии Нового года мы для детей Донецкой и Луганской областей, для нашего братского народа, совместно с МЧС Республики Татарстан отправляем 7 тыс. сладких подарков, а также бытовую химию для детей: детские порошки, мыло и другие принадлежности. Мы хотим пожелать им мира и спокойствия, гармонии во всем, чтобы на этой земле больше не гибли люди, а она только процветала", - цитирует пресс-служба депутата Госдумы РФ Ирека Богуславского.

Из Казани груз отправили двумя автомобилями до места формирования гуманитарных колонн в Ростове-на-Дону. Оттуда в составе гумколонны груз направят нуждающимся в помощи жителям.

Сбор организовали в соответствии с поручением правительства Татарстана, по обращению МЧС России.