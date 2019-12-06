Совет при президенте поддержал законопроект о разделе имущества супругов

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в пятницу поддержал законопроект, который совершенствует положения о разделе общего имущества бывших супругов, чтобы избавить людей от многочисленных судебных тяжб. Об этом в пятницу журналистам в Казани сообщила заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева.

"Совет решил одобрить [законопроект], но дал предложения ко второму чтению", - сказала она. Согласно экспертному заключению, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, проект федерального закона "может быть поддержан, однако требует доработки при подготовке к принятию во втором чтении" по изложенным в документе замечаниям. Например, "отказ от сложившегося правила о признании недействительным брачного контракта, в результате заключения которого один из супругов оказался в крайне неблагоприятном положении, требует довольно определенного ответа на вопрос о том, допустимо ли в этом случае изменение или расторжение брачного договора в судебном порядке, в частности, по такому основанию, как существенное изменение обстоятельств", отметили члены Совета.

Мягкая корректировка практики

"Предлагается не реформа, а мягкая корректировка практики, - пояснила Михеева. - Для этой цели уточняются понятия и вводятся некоторые новые дополнительные нормы". "Во-первых, надо всегда помнить, что, вступая в брак и приобретая определенное имущество, ты так или иначе порождаешь еще и сопутствующее этому имуществу обязательства, чаще всего, они тоже общие. Это, к сожалению, не всегда учитывается при разделе имущества супругов в добровольном порядке или в судебном порядке, и из-за этого рано или поздно страдают интересы одного из супругов, возможно, их детей или других лиц", - констатировала она.

По словам замсекретаря ОП РФ, с этой целью предлагается ввести правило о проверке перед регистрацией права собственности на недвижимость - состоит ли покупатель в браке. В случае, если он состоит в зарегистрированном браке, то, скорее всего, имущество приобретается в общую совместную собственность, второй супруг должен быть обязательно указан в реестре. Это позволит, в том числе, гарантировать его интересы.

"Кроме того, это поможет нам решить проблему защиты добросовестных приобретателей квартир, потому что очень часто сегодня недвижимость по искам супруга, не указанного в реестре, изымается у добросовестных приобретателей со ссылкой на то, что пострадали интересы одного из супругов", - сказала Михеева.

Имущественные обязательства

Законопроект предлагает делить имущество "по возможности раз и навсегда", чтобы при расставании "не создавать правовую неопределенность на будущее", уточнила замсекретаря Общественной палаты.

"Вот, они прожили несколько лет в браке, нажили общую совместную собственность, развелись, но не разделили имущество. Чтобы по возможности все-таки стимулировать людей к заключению соглашений, к какому-то мирному разрешению этого вопроса и не доводить его до конфликта, наши коллеги сегодня предлагали установить какую-то данность для вот историй, и, например, сказать о том, что по истечении некоторого срока это имущество из совместного превратится в долевое", - изложила Михеева суть новаций.

В соответствии с законопроектом, если раздел имущества произведен в судебном порядке, но какие-либо объекты не были перечислены в решении, то после вступления его в законную силу будет указан размер долей.