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Самолет из Сирии доставил четверых российских детей на родину

Детей привезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья, где их ждут родственники

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Самолет из Сирии доставил в пятницу четверых российских детей на родину. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Борт из Сирии, на котором находятся четыре российских ребенка, приземлился в пятницу в аэропорту Чкаловский", - сказали в пресс-службе.

Специалисты ранее сделали забор материалов для анализа ДНК, детей привезут в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья, где их ждут родственники.

Ранее Кузнецова говорила о 146 детях, которые значатся в списках и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии. Она отмечала, что после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, тесты ДНК 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами. По ее словам, на момент забора ДНК младшему ребенку было несколько месяцев, старшим - до 17 лет.

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации ИГ. Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращались в РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИракСирияРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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