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Кабмин утвердил денежное поощрение призерам всероссийского конкурса соцработников

В 2020 году победители конкурса получат вознаграждение в размере 440 тыс. рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает денежное вознаграждение победителям всероссийского конкурса "Лучший работник организации социального обслуживания" на 2020 год. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

В 2020 году победителям конкурса будет единовременно выплачиваться вознаграждение в размере 440 тыс. рублей. Призерам конкурса, занявшим вторые места, полагается денежное поощрение в размере 240 тыс. рублей. Участники конкурса, занявшие третьи места, получат по 200 тыс. рублей.

В феврале 2019 года правительство урезало денежные вознаграждения победителям конкурса, занявшим первое и второе места, - с 500 до 440 тыс. рублей и с 300 до 240 тыс. соответственно. Вознаграждение за третье место осталось прежним - 200 тыс. рублей. Таким образом, на 2020 год сохранились урезанные нормы вознаграждения.

Всероссийский конкурс на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" - мероприятие, направленное на повышение престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров. В 2019 году конкурс прошел в девятый раз.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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