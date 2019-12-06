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Посольство РФ ожидает возвращения задержанных в Великобритании моряков на следующей неделе

Как сообщили в диппредставительстве, в настоящее время судовладелец решает вопрос, связанный с оплатой труда экипажа судна

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании ожидает, что российские моряки с задержанного в порту Портленда судна Jireh смогут вернуться на родину на следующей неделе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу пресс-секретарь дипломатического представительства.

"Планируется, что уже на следующей неделе моряки смогут вернуться в Россию", - сказал дипломат. "Посольство находится на связи с экипажем судна Jireh. По имеющимся у нас сведениям, провизии и питьевой воды российским морякам должно хватить еще на восемь дней. В настоящее время судовладелец решает вопрос, связанный с оплатой труда экипажа судна", - добавил представитель посольства. "Продолжаем держать ситуацию на контроле", - сказал он.

В прошлую пятницу инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила ТАСС, что на борту задержанного 26 ноября судна Jireh под флагом Нигерии находятся девять человек из Крыма. Посольство тогда проинформировало, что задержание судна связано с отсутствием или неверным оформлением документации и что у британских властей нет претензий к российским морякам.

Вещательная корпорация Би-би-си в четверг сообщила, что нигерийский паром Jireh, на борту которого было девять человек, был задержан в Портленде после того, как он был отбуксирован в порт с отключенным электропитанием. Ранее судно пыталось встать на зимнюю стоянку на островах Джерси и Гернси, однако портовые власти на обоих островах не дали на это разрешение. Сотрудники Красного Креста обеспечили экипаж продовольствием и одеждой.

Теги
НигерияВеликобританияРоссия
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