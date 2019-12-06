СМИ: на Кубе открыли опреснительную установку, сооруженную при содействии России

ГАВАНА, 6 декабря. /ТАСС/. Открытие сооруженной при содействии России опреснительной установки состоялось в населенном пункте Пунта-де-Маиси провинции Гуантанамо на востоке страны. Как сообщает в пятницу газета Granma, в церемонии принял участие посол РФ в республике Андрей Гуськов.

Отмечается, что строительство установки, которая решила проблемы водоснабжения около 2 тыс. человек, было профинансировано за счет средств, выделенных Россией и Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

"Мы поддерживаем Кубу в политическом и экономическом плане и будем продолжать ее поддерживать. Я могу заверить вас, что все российско-кубинские проекты в области энергетики осуществляются ускоренным образом, и самое главное, что это сотрудничество будет развиваться и даст лучшие результаты", - приводит слова дипломата газета Granma.

В качестве примеров успешного сотрудничества РФ с Кубой Андрей Гуськов назвал модернизацию железнодорожной системы страны, ее энергетической инфраструктуры и ремонт металлургических заводов.