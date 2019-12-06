Для семьи пострадавшей девочки из Ингушетии арендовали квартиру в Магасе

МАГАС, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии сняли на год квартиру в Магасе для семьи пострадавшей семилетней девочки, чтобы она могла жить с матерью. Это было объявлено на встрече в парламенте региона, где рассматривался вопрос оказания дальнейшей соцпомощи семье ребенка, сообщила ТАСС в пятницу ведущая дело адвокат Елена Мисалова.

Девочка отобрали у матери (Лидии Ажиговой) родственники по линии отца, они год не позволяли им видеться. Первая встреча ребенка с матерью произошла в сентябре при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Сама Лидия сообщала ТАСС, что планирует снять квартиру, чтобы девочку после выписки из больницы отдали ей.

"Сенатор Белан Хамчиев снял на год для этой семьи двухкомнатную квартиру со всеми удобствами, расположенную рядом со школой. В парламенте прошла рабочая встреча на который присутствовал и сенатор, а также компетентные органы, где решался вопрос о дальнейшей помощи, о выделении жилья для этой семьи в течение года, вопрос соцпомощи, пособий, поскольку мама девочки инвалид детства второй группы", - сказала Мисалова.

По ее словам, ребенок, вероятно, вернется в Ингушетию: "Сейчас пока неизвестно, когда выпишут Аишу, но необходимо докупить некоторую мебель - если девочку отпустят на Новый год домой, чтобы по ее приезду домой, ее комната была полностью оборудована под нее".

Девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи говорили, что левая рука будет сохранена, а правую придется ампутировать. Сенатор Хамчиев сообщил, что возьмет на себя расходы по установке ребенку бионического протеза, который значительно повышает качество жизни.

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей. Ее задержали 4 июля. Возбуждено уголовное дело, женщина арестовали.