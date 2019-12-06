СМИ: присяжные в США сочли необоснованным иск к Илону Маску о клевете

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Жюри присяжных в федеральном суде Центрального округа штата Калифорния в пятницу сочло необоснованным иск, поданный к предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде. Об этом сообщил журнал Vanity Fair .

Спелеолог Вернон Ансворт подал на Маска в суд в сентябре 2018 года, обвинив его в клевете, и потребовав компенсацию в размере не менее $75 тыс. В июле 2018 года предприниматель разместил в Twitter серию оскорбительных записей об Ансворте. Маск, в частности, назвал его педофилом. До этого британец в одном из интервью заявил, что предложение Маска использовать субмарину для спасения детей из пещеры в Таиланде являлось пустым "пиар-трюком".

Как передают журналисты Vanity Fair, присяжные сочли, что термин, которым Маск определил свое отношение к британцу, нельзя приравнивать к клевете. Поэтому предприниматель не обязан компенсировать спелеологу какой-либо ущерб, пояснил журнал.

Маск разъяснял в суде, что не пытался утверждать, будто Ансворт на самом деле является педофилом. По словам миллиардера, он был рассержен и оскорблен словами спелеолога, который пренебрежительно отозвался о субмарине. Кроме того, Маск отметил, что он сначала не знал об участии Ансворта в операции по спасению детей.

Жюри состояло из пяти мужчин и трех женщин. Адвокаты Маска ранее не раз просили суд не принимать иск к рассмотрению. Эти ходатайства не были удовлетворены. Предприниматель ранее публично принес извинения спелеологу, однако подчеркивал, что не обязан выплачивать ему компенсацию.

23 июня 2018 года в пещере Тхам Луанг в Таиланде пропали 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер по футболу. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также обширные залы, где пропавшие укрылись от воды, прибывавшей из-за прошедших в этом районе дождей. После обнаружения группы спасателям удалось с 8 по 10 июля вывести детей из пещеры. Все они были доставлены в больницу в городе Чианграй. Мини-субмарина, которую передал спасателям перед операцией Маск, в итоге не пригодилась.