В Севастополе в 2020 году начнут делать операции по пересадке органов

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. В Севастополе в 2020 году планируют впервые провести трансплантацию внутренних органов. Пациенту предстоит пересадить почку, сообщила ТАСС заместитель директора городского департамента здравоохранения Екатерина Кормачева.

По данным департамента, процедура диализа требуется более чем 150 жителям Севастополя, в год нужно проводить порядка 30 операций по пересадке почек. Сейчас севастопольцы вынуждены ездить для проведения трансплантации в другие регионы, так как в городе подобные операции не проводят. Ранее сообщалось, что приступить к пересадке органов в Крыму планировали в 2019 году.

"Сейчас идет процесс получения разрешительных документов. Проведение первой операции было запланировано на этот год, но не успели провести эту часть подготовительной работы - переносим на следующий. При этом специалисты - анестезиологи, хирурги, нефрологи - отучились. Мы сможем делать операции по пересадке на территории нашего сосудистого центра", - рассказала Кормачева.

По ее словам, начать операции по трансплантологии решено с почек, поскольку их пересадка вызывает меньше всего сложностей. В Севастополь приезжал главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Готье, который готов оказывать помощь местным медикам. Первые операции по пересадке почки пройдут с участием московских врачей, потом севастопольские специалисты смогут проводить их самостоятельно.