В Ростовской области увеличат число пунктов выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов РФ для жителей Донецкой и Луганской народных республик увеличат в декабре в Ростовской области до восьми. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Сейчас работают шесть пунктов [выдачи паспортов в упрощенном порядке]. Через две недели откроются еще два. К новому году на территории Ростовской области будут работать восемь пунктов выдачи", - сказал Водолацкий, добавив, что новые пункты планируют открыть в городах Красный Сулин и Гуково.

По его словам, необходимость в расширении сети таких пунктов связана с увеличением количества заявок от жителей республик на получение российских паспортов. "Мы проанализировали, что количество заявлений в ближайшие месяцы будет увеличиваться", - сказал Водолацкий.

Как сообщал ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, российские паспорта в упрощенном порядке получили более 170 тыс. жителей Луганской и Донецкой народных республик, часть из которых, как отметил губернатор, уехали домой.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. 17 июля своим указом президент РФ увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В июне на территории Ростовской области открылись два первых специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке. В июле в регионе открылись еще два таких пункта, а в начале декабря их стало шесть.